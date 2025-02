Leerkracht (28) Haagse basisschool verdacht van aanranding leerling

Melding

Begin februari is er melding gemaakt van mogelijk ongepast gedrag door een leraar van de Annie M.G. Schmidtschool. Na deze melding is aangifte gedaan en naar aanleiding hiervan zijn de politie en het Openbaar Ministerie een onderzoek gestart.

Aanhouding

'Naar aanleiding van dit onderzoek is een man uit Den Haag aangehouden. Het onderzoek naar de rol van de verdachte is in volle gang. De verdachte wordt maandag voorgeleid aan de rechter-commissaris', aldus de politie.