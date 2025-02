Gewonde bij schietincident in Rotterdam

Op de 1e Middellandstraat in Rotterdam is vrijdagavond geschoten. Hierbij is één persoon gewond geraakt. De politie is direct een onderzoek gestart naar de toedracht. Tot nu toe is er één persoon aangehouden.

Het is rond 18.30 uur wanneer de meldkamer meerdere meldingen ontvangt dat er is geschoten. Op het moment dat de agenten aankomen treffen zij alleen getuigen aan. Direct wordt er een onderzoek gestart en worden er hulzen gevonden. Even later meldt een 27-jarige man uit Den Haag zich bij het ziekenhuis met schotwonden. De man lijkt ernstig gewond te zijn en wordt direct geholpen.

Onderzoek

Het onderzoek is direct na aankomst van de agenten op de 1e Middellandstraat gestart. Al snel konden zij met meerdere getuigen spreken en zijn er camerabeelden veiliggesteld. Dat leidde er in ieder geval toe dat kort na het incident een 20-jarige man uit Den Haag kon worden aangehouden. Op dit moment zit de man nog steeds vast en wordt hij gehoord. Wat precies zijn rol is wordt nog druk onderzocht. Daarom worden meerdere aanhoudingen niet uitgesloten.