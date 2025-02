Binnenkijken bij een Ronald McDonald Huis bij jou in de buurt

Op zaterdag 8 maart openen alle Ronald McDonald Huizen en vakantiehuizen haar deuren tijdens de ‘Open Huizen Dag’. Al 40 jaar vormen de Ronald McDonald Huizen een thuis ver van huis voor families met een ziek kind. Ervaar dit thuisgevoel zelf bij een Ronald McDonald Huis bij jou in de buurt. Tijdens de Open Huizen Dag zijn buurtgenoten, sponsors, donateurs en andere relaties van harte welkom om een kijkje te nemen.

Op loopafstand

Al 40 jaar bieden de elf Ronald McDonald Huizen in Nederland een huiselijke plek op loopafstand van het ziekenhuis voor families met een ziek kind. Hier laten zij de ziekenhuisomgeving even los en kunnen ze toch binnen enkele seconden weer aan het ziekenhuisbed van hun kind staan. Zo zijn families dicht bij elkaar, wanneer zij dat het hardst nodig hebben. In de drie (aangepaste) vakantiehuizen komen gezinnen met een zorgintensief kind op adem tijdens een welverdiende vakantie.

Beleef het van dichtbij

Op zaterdag 8 maart brengen de Ronald McDonald Huizen en de vakantiehuizen graag buurtgenoten, betrokkenen en geïnteresseerden dicht bij elkaar tijdens deze ‘Open Huizen Dag’. Een unieke kans om de gastvrijheid te ervaren en kennis te maken met de betrokken vrijwilligers die het Huis dag en nacht draaiende houden. En om mee te krijgen hoe families met een ziek kind van het Huis hun tijdelijke thuis maken. Bezoekers kunnen de impact zelf van dichtbij beleven.

Kom jij langs?

Geheel vrijblijvend en zonder afspraak kun je deze dag binnenlopen bij het Huis of het vakantiehuis bij jou in de buurt. Ga voor adressen en exacte tijdstippen waarop het Huis bezoekers verwelkomt naar www.kinderfonds.nl/open-huizen-dag.