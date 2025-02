28e winter op rij zonder Elfstedentocht

De meteorologische winter is bijna ten einde en de komende tijd hebben we eerder te maken met lenteweer dan met winterse taferelen. Daarmee is het een zekerheid dat deze winter wederom in de boeken gaat als een winter zonder een Elfstedentocht. Hiermee is het record van het aantal winters op rij zonder Elfstedentocht verder aangescherpt naar 28. Dit meldt Weeronline zaterdag

Op 4 januari 1997 vond de laatste Elfstedentocht plaats en inmiddels is er een hele generatie jongvolwassenen die geen flauw idee heeft hoe de 'Tocht der Tochten' nu eigenlijk is en waarom het zo'n schitterend evenement is in ons land. De laatste keer dat de rayonmeesters het serieus overwogen, was alweer in februari 2012. Door een zeer koude periode steeg de Elfstedentocht-koorts enorm, maar helaas trad de dooi te vroeg in en was het ijs niet dik genoeg.

De huidige winter is tot dusver met een gemiddelde van 3,9 graden net iets kouder verlopen dan de gebruikelijke wintertemperatuur van 4,2 graden. Desondanks hebben we niet echt kunnen schaatsen, alleen op opgespoten baantjes en een enkel ondergelopen weiland in het noordoosten van het land. Een Elfstedentocht was deze winter dus wederom iets waar we alleen maar over hebben kunnen dromen.

Meer dan 10.000 dagen zonder Elfstedentocht

Tot op de dag van vandaag is het precies 10.276 dagen geleden dat de laatste Elfstedentocht plaatsvond. Inclusief deze winter zijn het dus al 28 winters zonder Elfstedentocht. De vorige recordlange periode zonder Elfstedentocht liep van 18 januari 1963 tot 21 februari 1985, waarna een einde kwam aan 21 winters zonder Elfstedentocht. Er volgden toen zelfs twee winters achter elkaar waarin het ijs dik genoeg was om de tocht te organiseren.

Is er ooit nog kans op de Tocht der Tochten?

Om een goede ijsvloer te krijgen waarop mensen een schaatstocht kunnen doen is een lange periode van vorst noodzakelijk. Daarbij moeten ook de weersomstandigheden optimaal zijn. Zo speelt de wind en sneeuwval een belangrijke rol in het creëren van een optimale ijsvloer.

Of er ooit nog een Elfstedentocht gaat plaatsvinden is nog maar de vraag, want koude winters zijn nu nauwelijks meer denkbaar in Nederland. Door klimaatverandering worden de winters in ons land namelijk steeds warmer en zal de kans op een Elfstedentocht steeds kleiner worden. Sinds de jaren 60 is de gemiddelde wintertemperatuur maar liefst twee graden gestegen! Statistisch gezien is een kans op Elfstedentocht momenteel één keer in twaalf jaar. Als de opwarming van de aarde beperkt blijft tot twee graden dan is in 2050 de kans op een Elfstedentocht één keer in 20 jaar. Wanneer de opwarming sneller verloopt dan zijn de kansen nog veel kleiner.

Toch komen er ook in een opgewarmd klimaat nog steeds koude periodes voor. Zo ook in februari 2021, toen er voor een korte periode ook op grote plassen zoals Loosdrecht kon worden geschaatst. Als we te maken hebben met een noorden- of oostenwind kan het nog steeds erg koud worden in onze omgeving. Toch is deze aangevoerde lucht wel minder koud dan bij een vergelijkbare situatie in het verleden. Het noordpoolgebied is inmiddels al bijna vier graden opgewarmd. De opwarming gaat daar extra hard.