Rolcontainer volledig afgebrand

In de nacht van vrijdag op zaterdag werden de bewoners van de Cruijgenstraat in Erp opgeschikt door een brand. Tegen de gevel van Het Event Huis stond een rolcontainer in brand.

Rond 2.20 uur werd de brandweer gealarmeerd welke snel ter plaatse waren en daarmee erger konden voorkomen. De container brandde volledig af maar het vuur sloeg niet over naar het pand. De inzet van de brandweer trok het nodige bekijks van omwonenden en toevallige passanten. Met een warmtebeeldcamera controleerde brandweerlieden of het vuur volledig gedoofd was. Hoe de container in brand is geraakt wordt nog onderzocht.