Prinses Amalia doopt nieuw bevoorradingsschip ‘Den Helder’

Een fles champagne slaat kapot tegen de boeg. Zo doopte kroonprinses Amalia vandaag het bevoorradingsschip met de naam Den Helder. Dit nieuwe marineschip gaat andere schepen voorzien van brandstof, munitie, reservedelen en voeding. Dat gebeurt wereldwijd. De ceremonie vond plaats op de werf van hoofdaannemer Damen Naval in Vlissingen. Onder de 1.100 gasten was ook staatssecretaris Gijs Tuinman.

Het schip wordt niet alleen voor bevoorrading ingezet. Het kan ook noodhulp bieden na natuurrampen en is inzetbaar voor counterdrugsoperaties in het Caribisch Gebied.

Het marineschip is gebouwd op de werf van Damen Shipyards in het Roemeense Galaţi. Halverwege november vertrok het vaartuig naar Nederland. Deze reis was ook meteen de proefvaart met de eerste varende tests. Daarbij ging het onder meer om de voortstuwing en de veiligheids-, radar- en navigatiesystemen. Ook deed het schip de rede van Den Helder al aan. Na de doop volgen nog een aantal beproevingen.

In Vlissingen leggen de scheepsbouwers de laatste hand aan het schip. Daarna vaart het naar Den Helder voor onder meer de installatie van de wapensystemen en sensoren. Dit gebeurt onder leiding van het Commando Materieel en IT, dat samenwerkt met de Directie Materiële Instandhouding.

Minder bemanningsleden

De Den Helder is efficiënt ingedeeld en in hoge mate geautomatiseerd. Daardoor zijn er minder bemanningsleden nodig. Het schip verbruikt minder energie en kan langer op zee blijven.

Ook virtual reality speelt een rol. Het schip digitaal is nagebouwd. Tuinman: “Bemanningsleden trainden al met een VR-bril nog voordat het schip af was. Ook het onderhoudsteam en de brandweer maakt zo vooraf virtueel kennis.”

Daarnaast heeft de Den Helder online conditiemonitoring. Daarmee wordt de tijd in een onderhoudsdok tot een minimum beperkt.

Napoleon

“Europa moet meer verantwoordelijkheid voor haar eigen veiligheid nemen en militair meer op eigen benen staan”, herhaalt Tuinman nog maar eens. “De Den Helder levert een onmisbare bijdrage. Daar is veel behoefte aan binnen de NAVO. Napoleon zei het al: ‘een leger marcheert op zijn maag’. Zo vaart ook een vlootverband op brandstof en zijn kombuis.”

Vervanging van de marinevloot

Het Combat Support Ship luidt de vervanging in van vrijwel de gehele marinevloot. Dit is de eerste aankoop die zichtbaar is. Volgens Tuinman moet de marinehaven “in rap tempo een aanzicht krijgen dat tegenstanders afschrikt, en Nederlanders geruststelt”.

De Den Helder wordt op 1 oktober in dienst gesteld. Dan krijgt het ook het predikaat Zijner Majesteits.