Vier aanhoudingen en vuurwapen inbeslaggenomen na mislukte beroving

Zaterdagavond dacht een man wonend aan het Cederhout een verkoopafspraak van een telefoon te hebben. De zogenaamde koper wilde er met de telefoon vandoor, maar dat kon de verkoper tegenhouden. De ‘koper’ is een 15-jarige jongen uit Ridderkerk en is aangehouden.

De zogenaamde koper verklaarde dat hij gedwongen was om de beroving uit te voeren. Op basis van een signalement, konden daarom nog drie andere jongens aangehouden worden in Rhoon. Het gaat om een 14-jarige uit Barendrecht, 15-jarige uit Rotterdam en een 14-jarige uit Rhoon. Bij één van hen is een vuurwapen aangetroffen, dat is in beslag genomen. De jongens worden verhoord door de recherche.