Automobilist zonder rijbewijs voor de twintigste keer betrapt door politie

De politie controleerde de 32-jarige bestuurder rond 01.50 uur op De Boulevard Noord. De alcoholcontrole bleek in orde, maar de speekseltest gaf aan dat de man vermoedelijk onder invloed van cocaïne reed. Ook bleek de man niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. In de afgelopen zeven jaar is hij maar liefst twintig keer door de politie betrapt op het rijden zonder rijbewijs. De eigenaresse van de auto, die dit keer de bijrijder was, raakte haar auto kwijt. De politie nam hem in beslag. De verdachte reed de laatste keer ook in haar auto, waarna de consequenties duidelijk aan de vrouw zijn uitgelegd als het nogmaals zou gebeuren.