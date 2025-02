Lenteverwachting: zacht en stuk droger dan vorig jaar

Er is grote kans dat de lente ook dit jaar zacht zal verlopen. Daar zijn meerdere aanwijzingen voor. Vorig jaar beleefden we een recordzachte lente, maar daar konden we weinig van genieten. Het was ook de op één na natste lente ooit. Dit jaar is de kans op fraaie lentedagen groter, want er wordt een normale hoeveelheid regen verwacht.

Er zijn meerdere aanwijzingen voor een zachte lente met een normale hoeveelheid regen; de statistiek, de Noordzeetemperatuur, La Niña en de seizoensmodellen.

Statistiek: bijna 70% van de lentes verloopt zacht deze eeuw

Allereerst is het belangrijk om te beseffen dat de tegenwoordige lentes al bijna twee graden warmer verlopen dan vroeger en dat die opwarming doorzet. Door het opwarmende klimaat is de kans op een koude lente per definitie kleiner dan de kans op een warme lente. Maar liefst 17 van de 25 lentes (68%) in deze eeuw waren warmer dan de toen geldende normaal. Vijf (20%) verliepen normaal en slechts drie lentes (12%) waren (vrij) koud.

De invloed van de Noordzeetemperatuur

In de lente waait de wind vaak vanaf zee. Aan het einde van deze meteorologische winter zien we dat de watertemperatuur vrij normaal is. Op de meeste plaatsen is het water voor de kust 5 à 6 graden en dat is heel normaal voor eind februari. De zeewatertemperatuur zal dus aan het begin van de lente geen afwijkende invloed hebben op de temperatuur in ons land.

Het effect van La Niña

De afgelopen winter was er sprake van weerfenomeen La Niña. De invloed van La Niña op het weer in ons land is beperkt, maar juist voor de lente is er wel een verband te vinden. Na een La Niña is de kans op een natte lente kleiner dan normaal. Gemiddeld is deze kans 33% en na een La Niña is dat slechts 20%. Garanties op een droge lente hebben we hiermee zeker niet, want het verband gaat lang niet altijd op en de huidige La Niña is niet heel krachtig. Toch vergroot het de kans op een normale of droge lente wel iets. Vorig jaar was er juist sprake van tegenhanger El Niño, die in ons land de kans op een natte lente vergroot.

Wat tonen de seizoensmodellen?

In maart krijgen we volgens de seizoensmodellen te maken met een zuidwestelijke stroming. Dat levert over het algemeen zacht en wisselvallig weer op, waarbij regenzones en buien ons land regelmatig aandoen. Vooral begin maart lijkt vrij nat te verlopen, daarna nemen de droge dagen toe! Bij helder weer kun je dan een grote dagelijkse gang verwachten met frisse nachten en aangename middagen.

Ook voor april en mei tonen de weermodellen een grote kans op warmer weer dan normaal. In april valt daarbij een gebruikelijke hoeveelheid neerslag. Dat betekent dat er niet veel regen valt, want april is gemiddeld de droogste maand van het jaar. In mei wordt iets meer neerslag dan gebruikelijk verwacht, doordat de kans op regen- en onweersbuien stijgt.