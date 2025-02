Herdenkingsmars oorlog Oekraïne

Op meerdere plaatsen in Nederland werd er vandaag stilgestaan bij de oorlog in de Oekraïne en de slachtoffers die hierbij zijn gevallen.

Zo ook in Groningen waar een honderdtal personen zich had verzameld om aandacht te vragen voor de oorlog de Oekraïne. Voor vele van de deelnemers aan de mars is dit hun thuisland. Hiervan heeft een aantal familie of vrienden verloren door de oorlog.

Rusland viel Oekraïne op 24 februari 2022 binnen. Volgens de VN zijn er sindsdien vele tienduizenden burgers om het leven gekomen.