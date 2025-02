13-jarige Schiedammer overleden na steekincident

Zondag 23 februari raakte een 13-jarige jongen zwaargewond bij een steekincident in de omgeving van de Fjorddal. Geboden hulp mocht helaas niet meer baten, de jongen is zondagavond overleden. In het onderzoek naar de toedracht is een 13-jarige jongen uit Schiedam aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid.

Even voor 17:30 uur werd het steekincident gemeld. Aan de Fjorddal werd de zwaargewonde jongen aangetroffen. Hulp ter plaatse en in het ziekenhuis mocht niet meer baten. De jongen overleed later die avond aan zijn verwondingen. De politie startte meteen een onderzoek. Dat resulteerde in een aanhouding van een 13-jarige jongen uit Schiedam. In de omgeving van de Fjorddal werd een mes aangetroffen dat is veiliggesteld voor onderzoek. Ook werd er met getuigen gesproken en zijn camerabeelden veiliggesteld.

Het steekincident roept veel vragen op. Vragen die momenteel door de politie worden onderzocht. Het incident heeft begrijpelijk enorme impact op de wijk. Politie en gemeente zijn extra aanwezig in de wijk en er wordt gekeken welke vorm van steun en hulp nodig zijn. Zo is er altijd de mogelijkheid tot slachtofferhulp voor hen die dit nodig hebben. Buurtbewoners kunnen ook altijd terecht bij hun wijkagent.