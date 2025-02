ACM waarschuwt: dierenspeciaalzaken moeten zelf prijzen bepalen

'Verkoopprijzen beïnvloed'

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) waarschuwt verschillende leveranciers die hondenvoer verkopen. Leveranciers hebben verkoopprijzen beïnvloed van hun producten die verkocht worden door dierenspeciaalzaken. Dat is verboden. Daarmee houden zij de consumentenprijzen van hun producten kunstmatig hoog. De ACM heeft negen bedrijven gewaarschuwd en vele andere bedrijven in de sector geïnformeerd over de regels. De ACM houdt in de gaten of de bedrijven die gewaarschuwd zijn nu voldoen aan de regels.

Boete

Uit signalen blijkt ook dat sommige producenten via groothandels invloed uitoefenen op verkoopprijzen van dierenspeciaalzaken. Dit mag niet. Zowel producenten als groothandels riskeren hierdoor een boete die kan oplopen tot 900.000 euro of 40% van hun omzet.

'Hondeneigenaren de dupe'

Martijn Snoep: “Winkeliers moeten zelfstandig de prijzen van de producten in hun winkel of webwinkel bepalen. Leveranciers mogen dus geen druk uitoefenen op winkeliers om de consumentenprijs te verhogen. Hondeneigenaren willen het beste voor hun hond. Ze zijn daarom mogelijk sneller bereid om hun portemonnee te trekken. Het lijkt erop alsof in deze sector leveranciers daar gebruik van maken. Daar zijn hondeneigenaren de dupe van.”

Adviesprijs aan winkeliers moet vrijblijvend zijn

Leveranciers moeten winkeliers vrijlaten om zelfstandig hun verkoopprijzen en kortingen te bepalen. Daarom mogen leveranciers aan winkeliers alleen een vrijblijvend advies geven over de verkoopprijs. Op deze manier kunnen winkeliers eerlijk met elkaar concurreren en betalen hondeneigenaren een eerlijke prijs voor hondenvoer.