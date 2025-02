Dode vrouw (36) in Haagse woning, twee personen aangehouden

De politie doet onderzoek nadat afgelopen zaterdagmiddag 22 februari een overleden vrouw in een woning in Den Haag is aangetroffen. 'Er is direct een onderzoek gestart naar de identiteit en de oorzaak van haar overlijden. Twee personen zijn ondertussen aangehouden', zo meldt de politie maandag.

Melding

Op zaterdag 22 februari ontving de politie een melding over een mogelijk overleden persoon. 'Op basis van deze melding zijn we naar binnen gegaan in een woning aan de Kolenwagenslag. Aldaar troffen we een overleden persoon aan, een 36-jarige vrouw uit Den Haag', aldus de politie.

Twee aanhoudingen

Het onderzoek naar de doodsoorzaak en de omstandigheden waaronder de vrouw is overleden is in volle gang. Twee personen zijn aangehouden. Een 43-jarige man en een 40-jarige vrouw uit Den Haag. De twee aangehouden personen zijn bekenden van het slachtoffer en zitten op dit moment volledig in beperking.