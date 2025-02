EU belooft Oekraïne nog meer steun

'Drie jaar geleden begon Rusland zijn grootschalige en illegale agressieoorlog tegen Oekraïne. De wrede oorlog van Rusland richt zich doelbewust op burgers en kritieke infrastructuur. Het Oekraïense volk heeft moed getoond bij het verdedigen van hun land en de kernbeginselen van het internationale recht. 'We brengen hulde aan allen die hun leven hebben opgeofferd en dierbaren hebben verloren voor de onafhankelijkheid en vrijheid van Oekraïne', zo meldt de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Europese Commissie en de voorzitter van het Europees Parlement in een gezamenlijke verklaring ter gelegenheid van de derde verjaardag van de Russische inval in Oekraïne

Speciaal tribunaal

'Rusland en haar leiders dragen de volledige verantwoordelijkheid voor deze oorlog en de wreedheden die tegen de Oekraïense bevolking zijn begaan. Wij blijven oproepen tot verantwoording voor alle oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid die zijn begaan. Wij verwelkomen de recente stappen die zijn gezet in de richting van de oprichting van een speciaal tribunaal voor de misdaad van agressie tegen Oekraïne', aldus de EU.

Voorspelbare financiële steun

De Europese Unie en haar partners hebben snel en eensgezind gehandeld om Oekraïne te steunen. De Europese Unie heeft Oekraïne economische, humanitaire, financiële en militaire hulp geboden die in totaal € 135 miljard bedraagt, met € 48,7 miljard aan militaire hulp. De Europese Unie zal Oekraïne blijven voorzien van regelmatige en voorspelbare financiële steun, inclusief wederopbouw van het land na de oorlog.

Sancties

Rusland en zijn bevolking betalen een prijs voor de acties van hun leider. Samen met partners hebben we ongekende sancties opgelegd aan Rusland en degenen die medeplichtig zijn aan de oorlog en we blijven bereid om de druk op Rusland te verhogen om zijn vermogen om oorlog te voeren te beperken. We gebruiken al meevallers van bevroren Russische activa om de defensie-industrie en het energieherstel van Oekraïne te ondersteunen. Vandaag hebben we een zestiende sanctiepakket aangenomen om de collectieve druk op Rusland verder te verhogen om zijn agressieoorlog te beëindigen.

Militaire steun

Tegelijkertijd hebben we ongekende maatregelen genomen op EU-niveau om de productie van de Europese defensie-industrie op te voeren, en we zullen onze capaciteit blijven vergroten. Dit zal ons in staat stellen om onze militaire steun en samenwerking met Oekraïne op te voeren en tegelijkertijd onze defensiegereedheid en Europese soevereiniteit te versterken.

Kandidaat-lidstaat

Oekraïne is onderdeel van onze Europese familie. Oekraïners hebben hun wens uitgesproken voor een toekomst binnen de Europese Unie. We hebben dat erkend door Oekraïne de status van kandidaat-lidstaat te verlenen en toetredingsonderhandelingen te starten. Oekraïne heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt in toetredingsgerelateerde hervormingen onder de meest uitdagende omstandigheden. We integreren Oekraïne al in de interne markt van de EU. De toekomst van Oekraïne en haar burgers ligt binnen de Europese Unie.

'Staan pal achter Oekraïne'

In een uitdagende internationale en geopolitieke omgeving benadrukken we het belang van het handhaven van transatlantische en wereldwijde solidariteit met Oekraïne. We benadrukken de noodzaak om ervoor te zorgen dat de internationale gemeenschap zich blijft richten op het ondersteunen van Oekraïne bij het bereiken van een alomvattende, rechtvaardige en blijvende vrede op basis van de Oekraïense vredesformule. Wij staan pal achter Oekraïne en bevestigen dat vrede, veiligheid en gerechtigheid zullen zegevieren.