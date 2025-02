FNV: Medewerkers van Friese garagebedrijven leggen donderdag werk neer

Na enkele weken met regionale stakingen in Rotterdam, Groningen, Noord-Holland, Gelderland, Utrecht, Brabant en Overijssel is BOVAG nog steeds niet bereid te voldoen aan de cao-eisen van vakbonden FNV en CNV. Daarom is er donderdag een nieuwe staking. Deze keer in Leeuwarden, waar medewerkers van autohandelaren, garagehouders en fietsenbedrijven uit heel Friesland 24 uur het werk neerleggen en tussen 8.00 en 9.30 uur bijeenkomen bij De Fabriek.

De FNV eist een loonsverhoging van 7% voor een cao van een jaar. Brancheorganisatie BOVAG wil niet verder gaan dan een schamele 2,3%.

Inmiddels legden al vele honderden medewerkers van met name garagebedrijven uit verschillende delen van Nederland 24 uur het werk neer. En nu is Friesland aan de beurt.

Historisch

FNV-bestuurder Wilma Nieveen: ‘De opstelling van BOVAG kent alleen maar verliezers. Er is een groot tekort aan personeel en de wachttijden op onderhoud wordt steeds groter. Toch laten ze het aankomen op een conflict. Het is bijna historisch dat deze sector staakt. Werknemers in deze sector zijn gedreven, loyaal en gepassioneerd in hun werk. Dat ze nu gaan staken, zegt veel over het slechte bod van BOVAG. De medewerkers voelen zich totaal niet gewaardeerd.’

Belangrijkste cao-eisen:

Cao-looptijd van één jaar.

Een loonsverhoging van 7%.

Afschaffen van de jeugdlonen.

In de cao moet een automatische koppeling tussen prijs- en loonontwikkeling worden opgenomen: de Automatische Prijscompensatie (APC).

Huidige zwaarwerkregeling verbeteren en permanent maken, zodat mensen met zwaar werk drie jaar voorafgaand aan hun AOW-gerechtigde leeftijd kunnen stoppen met werken.

Een kostendekkende vergoeding voor woon/werkverkeer.

Mantelzorg- en ouderschapsverlof aanvullen tot 100%.

Generatiepact: 60% werken, 80% loon en 100% pensioenopbouw is ook een werknemersrecht.

In de sector werken ruim 84.500 werknemers. De huidige cao Motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven liep op 1 februari 2025 af. De stakers werken onder anderen bij bedrijven Wenskink, Van den Brug, Haaima Hylkema en Van Mossel.