Explosie bij winkelcentrum Leidschendam

Bij een uitgang van het winkelcentrum Mall of the Netherlands in Leidschendam, heeft in de avond van 24 februari een explosie plaatsgevonden. Deze explosie was omstreeks 23.30 uur. De politie doet onderzoek en komt daarvoor graag in contact met getuigen.

Rond 23.30 uur ontving de politie een melding van een explosie aan de Liguster in Leidschendam. Ter plaatse bleek er schade te zijn aan een uitgang van winkelcentrum Mall of the Netherlands. Daarbij zijn er barsten in een ruit ontstaan, evenals rookschade. Het signalement van een mogelijke verdachte is een man, volledig in donkere kleding welke na de explosie mogelijk in de richting van de Schout van Eijklaan en daarmee de wijk de Heuvel is gerend.