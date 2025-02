Oplettende automobilist waarschuwt bewoners rietgedekte boerderij voor dakbrand

Een passerende automobilist reed dinsdag over het Zuideinde en zag bij toeval rook en vuur bij de schoorsteen van een vrijstaande rietgedekte woonboerderij.

Bewoners hadden 'niets in de gaten'

Hierop werd door hem aangebeld bij de bewoners die niets in de gaten hadden van de brand in het dak. De brandweer werd via 112 gebeld en intussen werd de tuinslang ter hand genomen om erger te voorkomen. De brandweer schaalde op naar middelbrand en 4 minuten daarna naar grote brand.

Rietgedekt

Brandweer Stadskanaal was als eerste ter plaatse met de tankautospuit en de hoogwerker. Maar omdat het om rietgedekt ging werden ook de eenheden van Borger, Gieten, Schoonoord, Annen, Tweede Exloërmond en Veendam opgeroepen.

Met een kettingzaag werd het riet rondom de schoorsteen verwijderd om beter bij de vuurhaard te kunnen komen.

Hogedrukstralen

Met een aantal hogedrukstralen was het vuur snel onder controle en konden de brandweermannen aan de koffie die door de inmiddels aangekomen groep verzorging uit Hoogeveen werd geschonken. Bij de brand vielen geen gewonden. Het Zuideind was tijdens de bluswerkzaamheden afgesloten.