Twee doden bij ernstig verkeersongeval in Sluiskiltunnel

Meerdere meldingen

Maandagochtend om 11.30 uur kwamen er bij het Operationeel Centrum meerdere meldingen binnen van een ernstige aanrijding in de Sluiskiltunnel. Er is meteen een hulpverlening opgestart. Zowel brandweer, ambulance en meerdere politievoertuigen kwamen ter plaatse. 'In de tunnel bleek dat een vrachtwagen door nog onbekende oorzaak tegen de muur was gebotst. In die vrachtwagen zaten de twee slachtoffers.

Helaas mocht hulp niet meer baten en zijn beide ter plaatse overleden', aldus de politie.

Onderzoek

De forensische opsporing verkeer en opsporing team verkeer van de politie zijn direct een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Daardoor is de Sluiskiltunnel de hele dag afgesloten geweest. De familie van de slachtoffers is in kennis gesteld.