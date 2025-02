Drie apen ontsnapt uit de Apenheul in Apeldoorn

Buiten het park

De drie ontsnapte apen bevinden zich op dit moment buiten het park aan de zijde van de J.C. Wilslaan. 'De verzorgers houden de dieren goed in de gaten en proberen hen weer terug in het gebied te krijgen', aldus de Apenheul.

Niet gevaarlijk voor mensen

De berberapen vormen volgens de Apenheul geen gevaar voor mensen maar het is wel belangrijk dat er rust is zodat zij niet in paniek raken. Hoe de dieren hebben kunnen ontsnappen is op dit moment niet bekend.