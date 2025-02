Woning en voertuig in brand na explosie in Amsterdam-West

Maandagavond rond 23.55 uur heeft er een explosie plaatsgevonden aan de Barbara van Meertenstraat in Amsterdam West. 'Bij de explosie raakte niemand gewond. De politie komt graag in contact met getuigen', zo meldt de politie dinsdag.

Harde knal

Politiemensen horen vlak voor middernacht vanuit het bureau Meer en Vaart een harde knal. Kort daarna komen er meerdere 112 meldingen binnen op de meldkamer met dezelfde informatie. Agenten komen ter plaatse in de Barbara van Meertenstraat en treffen een groep mensen en een voertuig dat in de brand staat.

Voordeur woning in brand

'Daarnaast staat ook de voordeur van een woning in brand. De brandweer weet de brand gelukkig snel te controleren. De bewoners waren thuis op het moment van de explosie, maar gelukkig raakte er niemand gewond. Door het Team Explosieven Verkenning, leden van Forensische Opsporing en de recherche is ter plaatse een onderzoek ingesteld', aldus de politie die op zoek is naar getuigen.