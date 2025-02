Twee beschietingen in De Baarsjes

In de nacht van dinsdag 25 op woensdag 26 februari, rond 03:15 uur, schrikt een bewoonster aan de Crynssenstraat van een reeks harde knallen. Er blijkt op de portiekdeur in de straat te zijn geschoten. Het is niet voor de eerste keer dat een woning in De Baarsjes wordt beschoten. Een dag eerder, tussen 2:00 en 3:00 uur ‘s nachts, was het ook al raak bij een naastgelegen portiekdeur. Gelukkig is bij geen van die beschietingen iemand gewond geraakt.

De recherche heeft beide zaken in onderzoek en kijkt ook of ze verband houden met elkaar. Experts van de Forensische Opsporing hebben sporen veiliggesteld. Ter plaatse werden meerdere hulzen aangetroffen en bleken er kogelinslagen in de portiekdeuren te zitten.