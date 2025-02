'Carnaval tot wel 38 procent duurder in vijf jaar tijd'

Bierprijzen: flinke slok op een borrel

Een leutpenning in Breda kost dit jaar 3,60 euro. Tien cent meer dan vorig jaar, en maar liefst een volle euro meer dan vijf jaar geleden (+38 procent). De prijs van een Kruikenmunt, waarmee je een biertje koopt in Kruikenstad (Tilburg), is dit jaar 3,50 euro en zodoende niet duurder geworden dan in 2024. In 2020 betaalde je nog 2,80 euro, dus ook hier is de prijs met 25 procent omhoog gegaan in vijf jaar tijd. Gemiddeld in alle steden kost een pilsje dit jaar rond de 5 procent meer dan vorig jaar.

Drie dagen carnaval kost al gauw 180 euro

Als je met carnaval over de gehele dag verspreid tien biertjes drinkt, kijk je dus al snel tegen kosten van 35 euro per dag aan. Natuurlijk wil je ook nog iets eten en als je niet op de fiets kunt komen, betaal je ook al snel een tientje voor vervoer. Rekenen we met extra kosten van rond de 25 euro per dag, kost drie dagen carnaval vieren al snel 180 euro per persoon.

Tip: pin van tevoren cash

Als fervent carnavalsvierder is het verstandig om het bedrag dat je uit wilt geven, cash mee te nemen. Of aan het begin van de dag een vast aantal muntjes te halen. Je pinpas laat je op zak. Door te pinnen geef je vaak ongezien veel gemakkelijker geld uit. Daarnaast is het later op de avond vast wel mogelijk om je aan te sluiten bij het een of andere rondje. Ook vermijd je zo een al te flinke kater: carnavalvieren is immers topsport.

Plan alvast een sobere spaarmaand

Carnaval is het begin van de vastentijd. De periode tussen het einde van carnaval en Pasen duurt zo’n zes weken. Als je iedere dag van de vastenperiode zo’n vier euro per dag bespaart, kun je zo het driedaagse carnavalsgat weer opvullen. Misschien kun je bepaalde bespaargewoonten ook daarna volhouden: zo kun je volgend jaar weer meer rondjes geven.