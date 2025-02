Tienduizenden scharrelkippen doodgehongerd en vergiftigd in Nederlandse stallen

Jaarlijks worden tienduizenden legkippen na het leeghalen van stallen aan hun lot overgelaten. Zonder water of voedsel sterven ze een langzame dood of worden vergiftigd met rattengif. Dit onthult de Nederlandse dierenbeschermingsorganisatie House of Animals met schokkende undercoverbeelden.

De organisatie ontving tientallen meldingen over de situatie in 'leeggehaalde' legkippenstallen. "Wanneer 100.000 legkippen uit een stal na anderhalf jaar bruut worden gevangen voor de slacht, blijven er altijd kippen achter, soms zelfs duizenden," zegt Karen Soeters van House of Animals. "Vaak omdat de vrachtwagen vol zit of omdat het te duur is om een vangploeg door te laten werken."

Hongerdood

Soeters zag tijdens de undercoveractie met eigen ogen wat er achter de staldeuren gebeurt. "Overal lagen dode kippen, tussen dode ratten, rattengif, maden en vuil. Sommige nog levende kippen bewogen nauwelijks, hun kopjes hingen slap, ze waren uitgedroogd en te zwak om op hun pootjes te staan." Tienduizenden legkippen worden elk jaar achtergelaten als afval, totdat de stal wordt schoongemaakt en er weer een nieuwe lading legkippen arriveert. Ze sterven niet alleen een hongerdood, maar worden ook vergiftigd, doodgeschoten of de nek omgedraaid.

Illegaal

De manier waarop de kippen worden achtergelaten in stallen is in strijd met de wet. "In Nederland is het verboden om dieren opzettelijk pijn te doen, te verwaarlozen of onnodig te laten lijden", aldus Karen Soeters. "Ook is het verplicht om een hulpbehoevend dier de nodige zorg te geven. Dieren mogen niet zonder verdoving worden gedood en het moet snel en zonder onnodig lijden gebeuren. Het gebruik van gif, doodschieten, nek omdraaien of het simpelweg laten verhongeren van de kippen is dan ook illegaal".

Productiemachines

Toch is dit de schrijnende realiteit achter de industrie van eieren. House of Animals pleit daarom voor meer openheid naar consumenten over de werkelijke omstandigheden van legkippen. Soeters: "De manier waarop deze achtergebleven dieren worden behandeld, is tekenend voor de hele industrie. "Kippen zijn verworden tot productiemachines, en de undercoverbeelden laten zien hoe ver dat gaat. De oplossing is het drastisch inkrimpen van een totaal verziekte legkippenindustrie."