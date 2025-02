Huizenprijzen in Nederland stijgen verder in 2025

Wie op zoek is naar een betaalbare woning in Nederland moet steeds vaker lang zoeken. De huizenprijzen in ons land zitten de laatste jaren namelijk flink in de lift. Ook in 2025 zullen de prijzen van koopwoningen naar verwachting blijven stijgen, volgens economen van de ABN AMRO.

Zij verwachten dat de huizenprijzen gemiddeld met 7% zullen stijgen. Dit heeft te maken met verschillende oorzaken, waaronder economische groei, een blijvend tekort aan woningen en lage hypotheekrentes. Des te meer redenen om een expert in te schakelen, zoals een makelaar Utrecht, wanneer je op zoek bent naar een huis.

Verschillende oorzaken van prijsstijgingen op de woningmarkt

De Nederlandse woningmarkt is de afgelopen jaren enorm uitdagend geweest. Nog maar een paar maanden geleden lag de prijs van koopwoningen op het allerhoogste niveau ooit gemeten, blijkt uit onderzoek van het CBS. Na een korte periode met lichte dalingen in 2023 en hoop zien we dat de trend van hoge prijzen zich verder voortzet. Hier zijn verschillende oorzaken voor aan te wijzen. De vraag naar koopwoningen blijft bijvoorbeeld erg groot, terwijl het aanbod hier niet aan kan voldoen. Door deze krapte stijgen de prijzen van de huizen.

Hoewel er diverse nieuwbouwprojecten zijn in grote steden zoals Utrecht, zien we dat het aantal huizen dat hier gebouwd wordt niet in verhouding is met het aantal mensen dat op zoek is naar een huis. Daarnaast zien we dat de rente voor kopers laag ligt, wat er ook weer voor zorgt dat de vraag naar woningen gestimuleerd wordt omdat mensen meer kunnen lenen. Analisten van de ABN AMRO verwachten ook nog eens dat de hypotheekrente verder zal dalen dit jaar. Dit is van invloed op het vertrouwen van potentiële kopers. En wat dacht je van de groei in het aantal woningen met een energielabel? Dit soort huizen zijn in trek, maar zijn ook een stuk duurder dan huizen zonder goed label.

Zowel landelijke gebieden als grote steden kampen met stijgingen

Een opvallende trend hierbij is dat we in eerste instantie vooral een grote prijsstijging zagen in de grotere steden, zoals Amsterdam, Den Haag en Utrecht. Hoewel deze plekken nog steeds enorm in trek zijn bij woningzoekers en -kopers en de prijzen in deze stedelijke gebieden ook flink gestegen zijn en blijven stijgen, zien we een nog groter verschil in prijzen in landelijke gebieden in Nederland. Volgens de banken in ons land zullen hier de grootste verschillen te zien zijn, omdat de prijzen van woningen daar in eerste instantie in verhouding met de grote steden veel lager lagen. Tot een paar jaar geleden waren huizen in landelijke gebieden namelijk heel goed te betalen.

Ook is er in dit soort gebieden vaak sprake van vraagoverschotten, wat betekent dat er meer vraag is dan aanbod. In de afgelopen jaren zijn steeds meer mensen uit de stad naar landelijke gebieden in Nederland vertrokken; op zoek naar rust en ruimte. Omdat nieuwbouw in dit soort regio’s vaak beperkt is, wordt de prijs alleen maar verder opgeschroefd. Het aanbod blijft immers vaak hetzelfde terwijl de vraag ernaar stijgt. Daarom worden huizen in landelijke gebieden ook alsmaar duurder en zien we in verhouding daar misschien wel de grootste stijging in 2025.

Gevolgen voor kopers en verkopers op de woningmarkt

Logischerwijs is de bijna constante prijsstijging op de woningmarkt van de afgelopen jaren voor kopers een lastige situatie. Hierdoor wordt het voor veel mensen alsmaar lastiger om een betaalbare woning te vinden in Nederland. Het zijn vooral starters die moeite hebben met het rondkrijgen van de financiering voor hun eerste koophuis, waardoor ze steeds vaker concessies moeten doen met betrekking tot hun woonwensen. Dit is met name in de grote stad het geval. Kopers nemen bijvoorbeeld vaker genoegen met een kleinere woning, een woning zonder tuin of een appartement terwijl ze liever voor een groter huis met tuin waren gegaan.

Aan de andere kant zijn het juist de verkopers van woningen die profiteren van deze toch wel verhitte woningmarkt. Zij maken gretig gebruik van de hoge woningprijzen en weten hun huizen vaak binnen korte tijd voor een goede prijs en met winst te verkopen. Tegelijkertijd moet je niet vergeten dat deze mensen ook weer op zoek moeten naar een nieuw koophuis. In dat proces kunnen ze zelf ook tegen uitdagingen aanlopen waarbij het bijvoorbeeld lastig is om een woning te vinden binnen hun budget. Maar: met de juiste tips en tricks, en dus een goede financiële basis is dit zeker niet ondenkbaar. Schakel een goede makelaar in, zoals een makelaar in Utrecht of in een landelijk gebied en ga samen op zoek naar je droomhuis in Nederland.