Defensie lonkt naar positie van koploper op gebied van onbemande systemen

Defensie wil de productie van onbemande vliegtuigen (UAS) versnellen. Daarvoor is een krachtig nationaal ecosysteem nodig. Dat moeten hightech-bedrijven, kennisinstellingen en Defensie vormen. De militaire organisatie sprak hierover vandaag met vertegenwoordigers uit de verschillende branches. Dat gebeurde op de kazerne in Oirschot.

Onbemande vliegtuigen spelen een cruciale rol in militaire operaties. Denk aan verkenningen, het verzamelen van inlichtingen en precisieaanvallen. De krijgsmacht heeft een beperkt aantal UAS-systemen, maar de behoefte aan uitbreiding is groot.

Defensie zet dan ook vol in op investeringen in dit materieel. De focus ligt op het opschalen van de productie en de ontwikkeling van technologisch hoogwaardige UAS-systemen. Nederland wil koploper zijn op het gebied van drones.

Het moet nu gebeuren

Staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman opende de dag via een video: “Willen we klaar zijn voor de toekomst, dan moeten we de Unmanned Aerial Systems volledig beheersen. En dat moet nu gebeuren!”

Voor de militaire paraatheid is het nodig de krijgsmacht blijvend te voorzien van ‘state-of-the-art’ onbemande capaciteiten. De ‘bedrijvendag Ecosysteem UAS’ in Oirschot was een eerste stap daartoe.