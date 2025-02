Koning opent gerenoveerd hoofdkantoor DNB op 26 maart

Op 26 maart zal koning Willem-Alexandersamen met de president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, de officiële openingsceremonie verrichten van het gerenoveerde hoofdkantoor in Amsterdam in het bijzijn van circa 350 genodigden. Dit meldt DNB donderdag.

Vijf jaar renoveren

Na een bijna vijf jaar durende renovatie is het kantoorgebouw van De Nederlandsche Bank aan het Frederiksplein in Amsterdam begin dit jaar weer in gebruik genomen. Binnenkort zijn ook de laatste werkzaamheden aan De Nieuwe Schatkamer voltooid en is het tijd voor een feestelijke opening.

Hoogwaardigheidsbekleders

De opening zal worden bijgewoond door hoogwaardigheidsbekleders zoals de burgemeester van Amsterdam en de minister van Financiën, betrokkenen bij de renovatie, medewerkers, buurtbewoners en geïnteresseerden uit de samenleving.

Rondleiding door De Nieuwe Schatkamer

Voorafgaand aan de openingsceremonie zal de Koning door de president van DNB worden rondgeleid door De Nieuwe Schatkamer. Hier bevond zich vroeger de kluis waar 200 ton goud en grote hoeveelheden bankbiljetten veilig werden bewaard. Het was daarom ook het best beveiligde stukje Amsterdam. Het goud en geld zijn verplaatst en de kluisdeuren gaan voor iedereen open. Bezoekers kunnen hier van alles ontdekken, leren en bespreken, over goud, geld en onze economie.

Frederiksplein

Met de opening van De Nieuwe Schatkamer is de renovatie van het karakteristieke gebouw aan het Frederiksplein voltooid en is De Nederlandsche Bank toegankelijk voor iedereen.