Ouwehands Dierenpark roept op om te rennen voor de ijsbeer

Op zaterdag 12 april 2025 vindt alweer de derde editie plaats van de Beregoeie Run in en om Ouwehands Dierenpark. Tijdens deze sponsorloop wordt dit keer geld opgehaald voor bescherming van beren via twee stichtingen, Bears in Mind en Ouwehand Zoo Foundation. Waar Bears in Mind zich vooral richt op bruine beren, zet Ouwehand Zoo Foundation zich in voor onder andere de ijsbeer. Het geld dat wordt opgehaald gaat naar bijvoorbeeld de organisatie Polar Bears International (PBI) die zich in het natuurlijk leefgebied inzet voor het beschermen van de ijsbeer en onderzoek.

IJsbeer jongen en hun moeder

Ouwehand Zoo Foundation (OZF) ondersteunt Polar Bears International (PBI) al jaren in hun onderzoek met name naar gedrag van ijsbeer-moeders op Spitsbergen (Noorwegen) vlak voordat ze het sneeuwhol ingaan en vlak nadat ze met hun jongen naar buiten komen en in welke conditie zij dan zijn.

Wetenschappers vrezen dat ijsbeer-moeders worden gestoord door menselijke activiteiten die in intensiteit toenemen doordat de Noordpool steeds toegankelijker wordt. Als een ijsbeermoeder zich niet veilig voelt, worden jongen niet geboren of overleven ze de periode waarin ze met moeder in hun sneeuwhol zijn niet. Daarom wordt er met speciale camera’s gekeken of de ijsberen last hebben van menselijke activiteiten en zo ja, wat we hierin kunnen veranderen. Daarnaast is het door klimaatverandering en daardoor het smelten van het ijs op de Noordpool steeds moeilijker voor ijsberen om te jagen. Voor ijsbeermoeders is het erg belangrijk dat zij genoeg eten en in een gezonde conditie zijn om hun jongen te krijgen en groot te brengen. Hierin biedt het onderzoek ook meer inzicht.

Ren voor de ijsbeer!

De Beregoeie Run is voor beren die een betere toekomst verdienen. Het brengt de sponsorlopers en de beren samen in Ouwehands Dierenpark na sluitingstijd, waar de renners dóór het park, langs de ijsberen, Maleise beren en de bruine beren in Het Berenbos rennen. Een unieke beleving, waar de deelnemers direct zien waar zij het voor doen. De routes zijn aangekleed met feiten, wist-je-datjes, 'beren op de weg' en leuke uitdagingen. Er is een mogelijkheid voor 5 kilometer, 10 kilometer en er is een 1 kilometer Kidsrun. Het belooft een impactvolle sponsorloop te worden met steun van hoofdsponsor Pet’s Place en restaurantketen De Beren.

Dus wil jij meehelpen het verschil te maken? Ren dan mee voor de ijsbeer. Wil je meer weten of je inschrijven? Kijk op www.beregoeierun.nl