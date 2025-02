Nederland geeft gemiddeld 70 euro per dag uit op vakantie in de winter

Een weekje op de latten of juist vitamine D opdoen in warmere oorden: ruim een op de drie Nederlanders vertrekt in de wintermaanden naar het buitenland. Per vakantie zijn we bijna tien dagen weg en daar hebben we best wat voor over. Per vakantiedag in het buitenland (binnen Europa) geven we namelijk 70 euro per persoon uit. Daarmee zijn we bijna net zoveel kwijt als in het hoogseizoen, zo blijkt uit onderzoek van Wegenvignetten.nl op basis van CBS-cijfers.

Vooral een zonvakantie tijdens de koude maanden hakt flink in de portemonnee. Een reisje naar Griekenland kost ons bijvoorbeeld gemiddeld 106 euro per persoon per vakantiedag, terwijl we in Spanje gemiddeld 80 euro uitgeven. Wat dat betreft bespaart een vakantie dichterbij huis aanzienlijk. In Duitsland zijn we met 57 euro per dag het goedkoopst uit, terwijl ook het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en België relatief betaalbaar zijn. Opmerkelijk: het veelal als duur bestempelde Zwitserland pakt per dag toch twee euro goedkoper uit dan buurland Oostenrijk.

Vakantie in de winter nauwelijks goedkoper

Opvallend is dat een buitenlandvakantie in de winter nauwelijks goedkoper uitvalt dan in de dure zomermaanden. Gemiddeld zijn we ‘s zomers 73 euro per dag kwijt. Vooral wintersportbestemmingen maken een buitenlandvakantie in de winter prijzig. In Zwitserland ben je ‘s zomers zelfs 30 euro per dag goedkoper uit dan in de winter. Ook in Oostenrijk en Frankrijk scheelt het respectievelijk 8 en 7 euro per dag. Duitsland en Italië zijn in de zomer juist net iets duurder.

Tips om kosten te besparen

We zouden natuurlijk geen Nederlanders zijn als we niet ook op vakantie op de kleintjes zouden letten. Wegenvignetten.nl geeft enkele tips voor als je met de auto op wintersport gaat:

De juiste bandenspanning

Minder dan een op de vijf Nederlanders checkt minimaal elk halfjaar de bandenspanning van zijn of haar auto. Te zachte banden zorgen voor een hoger brandstofverbruik. Te hard is ook weer niet aan te raden, want dan heb je minder grip, wat vooral in sneeuwgebieden natuurlijk gevaarlijk is.

Skidragers in plaats van een dakkoffer

Over sneeuw gesproken, is een dakkoffer aan te raden als je op wintersport gaat? Nou, als je die koffer alleen voor je ski’s gebruikt, dan zou je ook een skidrager kunnen overwegen. Die is een stuk voordeliger in aanschaf en zorgt bovendien voor minder luchtweerstand dan een koffer, wat weer brandstof of elektriciteit scheelt.

Oud vignet nog geldig?

Ga je net als vorig jaar naar of door Zwitserland? Check dan goed of het wegenvignet dat je toen gekocht hebt nog bruikbaar is. Zwitserse vignetten zijn namelijk standaard een jaar geldig. En rijd je naar Oostenrijk? Let dan op dat je de juiste reisdata invoert bij het aanvragen van een vignet. Je kunt namelijk kiezen tussen een vignet voor tien dagen en twee maanden. Het eerste is vanzelfsprekend goedkoper, maar rijd je net een dag te laat terug, dan riskeer je een boete van 120 euro.

Goedkoop tanken in Oostenrijk

En tot slot: waar kun je het best tanken? Vooral Oostenrijk is aanzienlijk goedkoper dan veel andere populaire vakantielanden, al helemaal als je vóór 12 uur ‘s middags tankt. In Frankrijk, Zwitserland en Liechtenstein daarentegen ben je juist duur uit, al is het altijd nog goedkoper dan in Nederland.

En als je elektrisch rijdt? Overweeg dan een maandelijks opzegbaar abonnement op de Tesla Superchargers. Voor 13 euro laad je dan voor vaak maar de helft van het tarief van andere snelladers. Dat kan je op een volle accu al gauw zo’n 25 euro schelen.