Auto in de sloot bestuurder verlaat plaats ongeval in Gieterveen

Donderdagavond rond 21.40 uur kreeg de politie een melding van voertuig te water in Gieterveen.

Sleeptouw

Ter plaatse werd op de Zwarteweg een grote tractor met maaikorf aangetroffen en die had een auto op sleeptouw die van onder tot boven onder modder zat en her en der schade vertoonde. Volgens de bestuurder van de tractor had hij elders op de Zwarteweg de auto uit de sloot getrokken om volgens zijn zeggen te helpen.