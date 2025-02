Vijf personen aangehouden in drugsonderzoek Dronten

Op woensdag 26 en donderdag 27 februari heeft de politie in een groot onderzoek naar drugshandel vijf mannen tussen de 20 en 30 jaar oud uit de gemeente Dronten aangehouden. Ook heeft de politie vijf panden in Dronten en drie in Biddinghuizen doorzocht, waarbij onder andere verdovende middelen, dure spullen, gegevensdragers, auto's en geld in beslag is genomen. Het onderzoek gaat verder en meerdere aanhoudingen sluit de politie nadrukkelijk niet uit.

