Vrouwen en mannen meestal eens over seksuele omgangsvormen

Voor de meeste vrouwen en mannen van 16 jaar of ouder zijn er duidelijke grenzen in seksuele omgang. De meeste mensen vinden ‘nee is nee’ bij ongewenste seksuele toenadering tot een vrouw. Ze vinden het goed dat vrouwen het niet pikken als mannen ongevraagde seksuele opmerkingen maken. Toch geven vrouwen vaker dan mannen aan dat zij ongewenst seksueel gedrag hebben meegemaakt. Dit meldt het CBS op basis van de Emancipatiemonitor en de Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Grensoverschrijdend gedrag.

In 2024 gaven bijna alle vrouwen (95 procent) en mannen (94 procent) van 16 jaar of ouder aan dat als een vrouw ‘nee’ zegt tegen seksuele toenadering, ze ook ‘nee’ bedoelt. Bijna 90 procent van de 16-plussers vindt het goed dat vrouwen het niet pikken als mannen ongevraagd seksuele opmerkingen maken. Ook vinden de meesten dat de samenleving te lang heeft weggekeken van seksuele intimidatie van vrouwen. Vrouwen vinden dat wel vaker dan mannen: 78 tegen 68 procent. Mannen zeggen vaker dat vrouwen gedrag van mannen te snel opvatten als seksuele intimidatie: 39 procent, tegen 29 procent van de vrouwen.

Mannen vonden in 2018 minder vaak ‘nee is nee’ dan vrouwen

Ook in 2018 vond het grootste deel van de 16-plussers dat ‘nee’ ook echt ‘nee’ betekent bij ongewenste seksuele toenadering tot een vrouw. Dit was toen wel lager onder mannen (88 procent) dan onder vrouwen (93 procent). Ook vonden mannen in 2018 (met 22 procent) nog vaker dan vrouwen (17 procent) dat het een compliment is voor een vrouw, als een man naar haar fluit. In 2024 is dit verschil er niet meer.

Vooral vrouwen tot 35 vinden dat samenleving te lang wegkeek van intimidatie

Vrouwen vinden vaker dan mannen dat de samenleving te lang heeft weggekeken van de seksuele intimidatie van vrouwen. Dit man-vrouw verschil is het grootst onder onder 16- tot 35-jarigen: 84 procent van de vrouwen, tegen 66 procent van de mannen van deze leeftijd.

Ook vinden vooral in deze leeftijdsgroep mannen vaker dat vrouwen gedrag te snel opvatten als seksuele intimidatie (33 en 20 procent). Aan de andere kant vinden onder 16- tot 35-jarigen meer vrouwen (48 procent) dan mannen (35 procent) dat jongens en mannen vaak hun zin doordrijven in seksuele relaties. Mannen en vrouwen van 35 jaar of ouder verschillen hierover nauwelijks van mening.