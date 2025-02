Politie verricht 25 aanhoudingen in internationale aanpak tegen AI-kinderpornografie

Waarschuwingsgesprekken

'Naar aanleiding van operatie Cumberland voert de politie in Nederland waarschuwingsgesprekken met vier personen die worden verdacht van het kopen van dit soort materiaal', aldus de politie.

Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK)

Op nationaal en internationaal niveau werkt Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme (TBKK) van de politie samen om kindermisbruik te voorkomen en verspreiding van kinderpornografie te bestrijden. Het maken, verspreiden én kopen (toegang verschaffen tot) van kinderpornografie gemaakt met kunstmatige intelligentie is strafbaar.

Geen onderscheid

‘We maken hierbij geen onderscheid tussen beelden van echte kinderen en AI-gegenereerde beelden’, licht Ben van Mierlo, landelijk coördinator van het Team Bestrijding Kinderpornografie en Kindersekstoerisme (TBKK) toe. ‘Niet alleen omdat kinderpornografie gemaakt met AI niet altijd te onderscheiden is van ‘echte’ misbruikbeelden, maar ook omdat voor het maken van kinderpornografische AI-beelden echt misbruikmateriaal gebruikt wordt. Deze beelden ‘helpen’ de AI-tool zichzelf te verbeteren. Daarnaast kan het daadwerkelijk seksueel misbruik in de hand werken.’

Betalingen

De verdachte uit Denemarken beheerde een online platform waar hij het materiaal dat hij produceerde, verkocht. Na een online betaling kregen gebruikers van over de hele wereld een wachtwoord met toegang tot het platform. Elke maand ontvingen zij een nieuwe map met tussen de 500 en 1500 afbeeldingen.

Stop it now

Aan de hand van de betalingen konden de verdachten worden geïdentificeerd. In totaal kwamen ruim 270 personen uit 19 verschillende landen in beeld. Dit leidde intertnationaal tot meerdere aanhoudingen, huiszoekingen en waarschuwingen. In Nederland gaan rechercheurs bij vier personen die verdacht worden van het kopen van AI-gegenereerd kinderpornografisch materiaal langs voor een waarschuwingsgesprek.

Signaal afgeven

Van Mierlo: ‘Het gaat om verdachten die niet eerder soortgelijke feiten hebben gepleegd, en zij hebben geen kinderen in de directe omgeving. Met de waarschuwingsgesprekken willen we het signaal afgeven dat we weten waar ze mee bezig zijn en dat ze moeten stoppen met hun activiteiten. Vanwege de opkomst van deze techniek vinden we het nu vooral belangrijk om een heel duidelijke boodschap af te geven: het maken, kopen en verspreiden van kinderpornografie – ook al is het gemaakt met AI – is strafbaar. Stop ermee en zoek hulp, bijvoorbeeld bij de organisatie Stop it Now.

Hulp

Stop it Now is er voor iedereen die zich zorgen maakt over zijn of haar seksuele gevoelens en/of gedrag richting minderjarigen. Je kunt geheel anoniem bellen of chatten met een medewerker van Stop it Now: https://www.stopitnow.nl

Tienduizenden afbeeldingen

Per maand treft de Nederlandse politie talloze kinderpornografische afbeeldingen aan, die gemaakt zijn door of met behulp van AI. Hoewel onduidelijk is hoeveel afbeeldingen er exact rondgaan, zijn er bij een meldpunt in de Verenigde Staten het afgelopen jaar tienduizenden volledig AI-vervaardigde afbeeldingen gemeld. Ook voor andere doeleinden zoals wraakporno, sextortion en pestgedrag worden AI-tools veelvuldig gebruikt.