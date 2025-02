Broers krijgen levenslang voor viervoudige moord in growshop Enschede

Gijzeling

De broers zijn daarnaast veroordeeld tot vergoeding van schade aan de nabestaanden van de vermoorde slachtoffers. De oudste broer wordt ook veroordeeld voor het gijzelen en bedreigen van vier mannen op 7 november 2018 in Hengelo. Dit deed hij samen met zijn vader en met gebruikmaking van vuurwapens.

Schadevergoeding

Daarbij is hij ook veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding aan de slachtoffers van de gijzeling. Daarmee volgt het hof in het hoger beroep de rechtbank Overijssel, die in november 2020 de beide broers en hun vader ook levenslange gevangenisstraffen oplegde. Vader is tijdens het hoger beroep overleden waardoor zijn strafzaak eerder al was beëindigd.

Gebeurtenissen in Enschede

Voor het hof staat vast dat de broers en hun vader op 13 november 2018 met twee doorgeladen vuurwapens naar de growshop in Enschede zijn gegaan. Hun telefoons hadden ze thuisgelaten. In de growshop zijn die dag vier mannen op kille en koelbloedige wijze geëxecuteerd. Ze zijn alle vier meerdere keren door het hoofd geschoten.

Tien kogels afgevuurd

Er zijn daarvoor twee vuurwapens gebruikt, waarmee in totaal tien kogels zijn afgevuurd. Niet één kogel heeft zijn doel gemist en negen van de tien schoten waren direct dodelijk. Wie er heeft geschoten kan niet worden vastgesteld. Wel duidt het sporenbeeld erop dat meerdere personen een actieve bemoeienis hebben gehad met de gebeurtenissen in de growshop.