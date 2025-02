Douane vindt 37 kilo cocaïne in koelcontainer Rotterdamse haven

Inspectieruimte

Tijdens een controle werd de drugs aangetroffen in de inspectieruimte van een koelcontainer. 'Bij de container trof het Team Bijzondere Bijstand van de douane twee medewerkers van een zogenoemd empty depot, een opslagterrein voor lege koelcontainers, aan toen ze met de pakketten in de weer waren', aldus het OM.

In de boeien geslagen

Hierop werden ze in de boeien geslagen. Uiteindelijk werd één man de dag erna heengezonden, de tweede werd geschorst uit voorlopige hechtenis nadat hij was voorgeleid. Ze blijven wel allebei verdachten in het onderzoek. Het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaak verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels door het Team Bijzondere Bijstand afgevoerd en vernietigd.