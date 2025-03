Politie krijgt melding van ziekenhuis over 44-jarige man met schotwond

De politie is donderdagavond rond 23.30 uur op de hoogte gebracht van een slachtoffer in het ziekenhuis met een schotwond. Dit meldt de politie vrijdag.

'Mogelijk beschoten bij beroving'

Het gaat om een 44-jarige man uit Rotterdam. Mogelijk is de man beroofd op de Bermweg in Capelle aan den IJssel, waarbij hij beschoten is en gewond is geraakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht van zijn schotwond en roept getuigen op om zich te melden.