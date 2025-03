Man ramt winkelpand na poging diefstal van een auto

Na een worsteling in de auto is de auto tegen de pui van een winkelpand op het Mia van IJperenplein tot stilstand gekomen. De man is overmeesterd door omstanders en vastgehouden tot de politie hem kon aanhouden.

Nabij het Mia van IJperenplein verliet vrijdagmiddag om ongeveer half zes een vrouw even haar auto om een winkel te bezoeken. Haar bijrijder wachtte in de auto op de bijrijdersstoel. Terwijl de vrouw in de winkel was, stapte een man in de auto op de bestuurdersstoel en reed weg met de auto. Er ontstond een worsteling in de auto tussen de verdachte en de man op de bijrijdersstoel. De auto reed de stoep op en kwam tegen een winkelpand tot stilstand. Niemand raakte gewond.



Omstanders schoten te hulp om de verdachte te overmeesteren en vast te houden tot de politie hem kon aanhouden. Het gaat om een 34-jarige Rotterdammer van onbegrepen gedrag waar de politie al eerder meldingen over heeft gehad.