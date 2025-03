18-jarige man aangehouden voor brandstichting Mijdrecht

De politie heeft een 18-jarige man uit Wilnis aangehouden. De man wordt verdacht van het in brand steken van een auto en een motor in Mijdrecht in juli 2024.

Zondagochtend 21 juli 2024 rond 05.00 uur werden de hulpdiensten met spoed gestuurd naar de Molenwiek in Mijdrecht. Daar zou een motor in brand staan. Toen de brandweer en politie bij de brand aankwamen, zagen ze dat het om een motor en een personenauto ging. De brandweer had de brand snel onder controle. Helaas waren beide voertuigen volledig afgebrand en total loss verklaard.

De politie kon brandstichting niet uitsluiten. In de afgelopen maanden heeft de politie de zaak in onderzoek gehad. Meerdere getuigen werden gehoord en camerabeelden werden uitgekeken. Uit dit onderzoek kwam de 18-jarige man uit Wilnis naar voren. De man is op 19 februari aangehouden op verdenking van brandstichting. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.