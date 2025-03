Na dagen staken krijgen mensen bij International Flavors & Fragrances betere loonsverhoging

Bloed, zweet en tranen heeft het gekost. En vooral heel veel wilskracht van de werknemers van International Flavors & Fragrances (IFF). Want zij legden in de afgelopen weken zeker acht dagen het werk neer om een goede cao af te dwingen. Dat is gelukt: het bedrijf is bereid om de mensen in anderhalf jaar 6,5% meer salaris te geven.

Lonen eerste omhoog met 4,5%, daarna met 2%

De leden van de FNV stemmen komende week over dit resultaat. Als zij akkoord gaan dan krijgen zij een nieuwe cao die loopt van 1 januari 2025 tot 1 juli 2026. In die periode stijgen de lonen eerst met 4,5% en begin volgend jaar nog eens met 2%. Ook krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 5% van hun jaarsalaris (in april).

Mensen hebben zich niet gek laten maken

Esam Laassal, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Dat dit resultaat er nu ligt, is volledig te danken aan de inzet van de werknemers. Zij zijn onder druk gezet door het bedrijf om zich koest te houden en geen actie te voeren maar ze hebben zich niet gek laten maken. Daarna hebben ze in totaal acht dagen het werk neergelegd. Met dit mooie resultaat.’

80% werken, 90% salaris, 100% pensioen

Naast de afspraak over de lonen komt er een betere regeling waarmee oudere werknemers aan het einde van hun loopbaan een stapje terug kunnen doen: 80% werken, 90% salaris en 100% opbouw van hun pensioen.

Bedrijf trok alles uit de kast

De FNV heeft sinds oktober vorig jaar geprobeerd om een goede cao af te spreken met IFF. Dat is met grote moeite gelukt. Het bedrijf liet in januari een ultimatum van de vakbond verlopen en trok van alles uit de kast om de werknemers stil te krijgen. Die reageerden eind januari met een eerste dag staken, al snel gevolgd door meerdere stakingen in de afgelopen vijf weken.

Zo'n 1.000 werknemers

International Flavors & Fragrances (IFF) is één van de grootste geur- en smaakstofproducenten ter wereld voor onder andere drank, snoep, babyvoeding, wasmiddelen en parfums. In Tilburg en Hilversum samen werken zo’n 1.000 mensen.