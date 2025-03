FNV bereid om weer met bouwbazen te praten over nieuwe cao

De FNV heeft werkgeversorganisaties Bouwend Nederland en Aannemersfederatie Nederland in een brief laten weten bereid te zijn om op korte termijn weer te onderhandelen over de nieuwe cao Bouw & Infra.

Daarvoor legt de vakbond de bal nu wel bij de bouwbazen: die moeten alles op alles zetten om tegemoet te komen aan de eisen van de vakbond en de werknemers in de bouw.

Mensen accepteren geen verslechteringen

Hans Crombeen, bestuurder FNV Bouwen & Wonen: ‘We verwachten van de bouwwerkgevers dat ze dit keer serieus naar ons luisteren. Wij hebben de afgelopen maanden in het hele land bouwplaatsen bezocht en gesproken met de mensen. Zij hebben ons een duidelijke boodschap meegegeven: dat wat er nu van de werkgevers op tafel ligt voor de cao zwaar onvoldoende is en dat de mensen in de bouw verslechteringen niet accepteren. Dat zullen we dan ook heel duidelijk maken als we weer met elkaar gaan onderhandelen.’

Werknemers willen goede loonsverhoging

De werknemers in de bouw willen een goede loonsverhoging en niet alleen voor het repareren van de pijn die zij in hun portemonnee voelen door de inflatie. De werkgevers bieden nog niet eens de inflatie. Ook willen zij verschillende verslechteringen doorvoeren, zoals het inhouden van loon inhouden als iemand langdurig ziek is.

Overuren uitvoerders betalen

De FNV wil verder dat de werkgevers afblijven van het Tijdspaarfonds, voor veel mensen in de bouw een belangrijke spaarpot. Een andere belangrijke eis is het betalen van overwerk voor uitvoerders (UTA-medewerkers). Crombeen: ‘We zien het ziekteverzuim in deze groep stijgen. De mensen geven zelf aan dat dit komt door de hoge werkstress. Zolang zij reizen en overwerk niet vergoed krijgen, blijft dit zo.’

Onderhandelingen in december opgeschort

De FNV schortte de onderhandelingen over de cao Bouw & Infra in december op. Sinds het begin van het cao-overleg was de vakbond nauwelijks verder gekomen met Bouwend Nederland. De afgelopen tijd gebruikte de FNV om in gesprek te gaan met de achterban.

Acties op verschillende plekken

De afgelopen tijd voerde de vakbond op verschillende plekken actie. Zo kreeg Bouwend Nederland een postzak met ruim 1.300 kaarten waarop bouwpersoneel wensen had geschreven voor de nieuwe cao. Ook stond de All You Need Is Love-caravan in Almelo.