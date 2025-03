Acties bij PQ Silicas opgeschort na beter loonbod directie

Voorlopig geen acties dus in Eijsden, Maastricht en Winschoten.

3,5% salaris erbij in een jaar

De cao geldt voor een jaar en gaat in per 1 oktober 2024. In dat jaar gaan de werknemers erop vooruit met 3,5%. Het oude loonbod was 3% maar dan pas per 1 januari 2025.

Leden kunnen stemmen tot en met 13 maart

Richlinde Wackers, bestuurder FNV Procesindustrie: ‘Het heeft absoluut geholpen dat een heleboel mensen in het bedrijf klaarstonden om actie te gaan voeren voor hun cao. De directie heeft ons benaderd om toch weer om tafel te gaan. De loonsverhoging die zij ditmaal bood, vinden wij een verbetering. Maar onze leden hebben altijd het laatste woord. Wij leggen dit bod de komende weken aan hen voor. Zij kunnen stemmen tot en met donderdag 13 maart.’

225 werknemers in Eijsden, Maastricht en Winschoten

De FNV had de directie een deadline gegeven tot aankomende vrijdag 15.00 uur om een goede cao af te spreken voor de 225 werknemers. Het eerdere eindbod van het bedrijf was door de leden van de bond afgeschoten.

Tandpasta en lotions

PQ Silicas maakt producten van silicaten voor onder andere verf, tandpasta en lotions.