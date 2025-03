Landelijke staking van (o.a.) automonteurs op 6 maart

Ze zijn boos omdat ze van hun werkgevers koopkracht moeten inleveren in hun nieuwe cao. ‘Negen regionale 24-uursstakingen eerder deze maand hebben niks opgeleverd’, zegt Nicole Engmann van CNV. ‘Dus schalen we samen met FNV en De Unie op.’

De bonden openen deze dag in Assen, Apeldoorn, Zaandam, Utrecht en Den Haag inschrijflocaties voor stakende medewerkers. Op alle locaties wordt gezorgd voor een hapje, drankje en een programma met sprekers.

Dit is er aan de hand

Tijdens de onderhandelingen over een nieuwe cao voor motorvoertuigen- en tweewielerbedrijven weigerden de werkgevers meer te bieden dan in totaal 3,55% loonsverhoging. En dat voor een cao van 18 maanden.

‘Dat is gemiddeld minder dan 2,5% per jaar en ligt dus onder het inflatieniveau dat het CBS verwacht’, zegt Engmann. ‘CNV wil 6% voor 1 jaar. Daarmee zouden medewerkers er in koopkracht juist iets op vooruitgaan. Terecht, want de afgelopen jaren is dat ondanks hun inzet en harde werk niet gebeurd.’

Werkgevers zijn onvermurwbaar

Helaas zijn de werkgevers, verenigd in BOVAG, niet te vermurwen. Ze weigeren volgens de CNV-onderhandelaar ook andere verbeteringen zoals afschaffing van de jeugdschalen en een betere reiskostenregeling. ‘Sterker nog’, zegt de CNV-onderhandelaar, ‘het liefst schuiven ze de leeftijdsgrens waarop mensen gebruik mogen maken van ouderendagen op naar achteren. Daarmee nemen ze hun eigen medewerkers niet serieus.’

Personeelstekort groeit

En dat vindt CNV onbegrijpelijk. Engmann: ‘Het toenemende personeelstekort zorgt al jaren voor oplopende werkdruk en groeiende wachtlijsten. Om daar wat aan te doen moet je de branche aantrekkelijker maken om in te werken. Daar heb je een goede cao voor nodig. Anders zoeken medewerkers hun heil in andere sectoren.’

Vorige cao was ‘te duur'

Maar BOVAG voelt daar niks voor. Negen regionale 24-uursstakingen lieten ze zonder positieve reactie aan zich voorbijgaan. ‘Eigenlijk vonden de werkgevers de vorige cao achteraf te duur’, legt de CNV-bestuurder uit. ‘Het klopt dat de vorige loonsverhoging een stuk hoger lag dan anders. Maar dat was om de enorme inflatie van de jaren daarvoor te compenseren. Dat gebeurde in heel Nederland. Per saldo gingen garagemedewerkers er geen dubbeltje op vooruit. En nu dreigen ze er zelfs op achteruit te gaan. Dat pikken ze niet. Voor ze verder gaan met het sleutelen aan auto’s, motoren en fietsen willen ze nu eerst hun eigen koopkracht repareren.’

84.000 medewerkers

Onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijf vallen medewerkers van o.a. garages, auto(dealer)-bedrijven, truckbedrijven, tweewielerbedrijven, motorbedrijven, caravan-en camperbedrijven en autoverhuur- en revisiebedrijven. Er werken in totaal ongeveer 84.000 mensen in de branche. De staking kan betekenen dat onderhoudsbeurten aan auto’s of reparaties van fietsen langer op zich laten wachten.

Eerdere stakingen

Eerder legden werknemers in de regio’s Rotterdam, Groningen, Noord-Holland, Achterhoek-Arnhem-Nijmegen, Noord-Brabant, Flevoland-Utrecht, Overijssel-Apeldoorn, Limburg en Friesland al hun werk 24 uur neer.