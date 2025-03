Metselaar krijgt tienduizenden euro’s

Een metselaar die al jaren als uitzendkracht werkt, vraagt de bond om raad. Een CNV-specialist duikt in de administratie en ontdekt dat er van alles mis is.

Het verhaal van Sjaak (58) kent gelukkig een goede afloop. Toch vraagt hij zich nog steeds weleens af hoe hij zich zo voor de gek heeft laten houden. De metselaar raakt in 2014 tijdens de grote bouwcrisis zijn vaste baan kwijt. Op aandringen van het UWV komt hij 2016 bij een uitzendbureau terecht. ‘Een vast contract heb ik daarna nooit meer gekregen.’

‘Ik moest niet zo moeilijk doen, kreeg ik te horen’

Als Sjaak vragen stelt, wordt hij steevast afgescheept. ‘Ik heb meermalen gevraagd waarom ik geen vast contract kreeg. En hoe het met mijn uren zat als een klus vanwege slecht weer niet door kon gaan. Maar het klopte allemaal, kreeg ik dan te horen, ik moest niet zo moeilijk doen. Ik had wel mijn twijfels, maar als uitzendkracht is het toch lastig om voor je rechten op te komen.’

Uitzendbureau wil Sjaak dumpen

In 2022 belandt hij langdurig in de Ziektewet. Vanaf dat moment probeert het uitzendbureau hem eruit te werken. ‘Mijn contract werd niet verlengd. Ze wilden dat ik bij het UWV een WW-uitkering ging aanvragen. Maar dat mocht helemaal niet zolang ik nog in de Ziektewet zat.’

Gelukkig heeft Sjaak goede administratie bijgehouden

Sjaak meldt zich bij het CNV. De zaak belandt bij CNV-bestuurder Henry Stroek, die gespecialiseerd is in uitzendconstructies. ‘Sjaak had gelukkig al die jaren een goede administratie bijgehouden. Toen we daar in doken, bleek er van alles niet te kloppen. Zijn uurloon was te laag, gebaseerd op de functie van loodsmedewerker. Terwijl hij bouwplaatsmedewerker was, omdat hij aantoonbaar op allerlei locaties als metselaar had gewerkt. Hij kreeg geen reisuren en ook de leegloop-uren werden niet uitbetaald. En dat jarenlang. Dan gaat het wel optellen.’

Grondig speur- en rekenwerk levert tienduizenden euro’s op

Na grondig speur- en rekenwerk dient het CNV namens Sjaak een claim in bij het uitzendbureau, de betrokken payrollbedrijven en de inlener. Het levert in totaal een nabetaling op van ruim € 46.000 bruto, ruim € 20.000 netto en 4 jaar doorbetaald CNV-lidmaatschap. ‘Wat ben ik blij dat we het CNV hebben ingeschakeld’, zegt Sjaak. ‘Dat gaf een berg rust. Want je komt er op een gegeven moment gewoon zelf niet meer uit, zo ingewikkeld is het allemaal.’

Weer ander werk gevonden

Inmiddels heeft hij ook weer ander werk gevonden. ‘Bij een kaaspakhuis. Totaal ander werk, maar ik heb het uitstekend naar m’n zin. Ik ben blij dat ik weer een kans heb gekregen.’