Davina Michelle, ZEKE, Racoon, Pistits en Darkraver op Zwarte Cross 2025

De Zwarte Cross maakt wederom een reeks nieuwe acts bekend. Onder andere de weergaloze strot van Davina Michelle, de vurige betonpunk van ZEKE (US) en de snoeiharde b2b-chemie tussen hardcorelegendes Dano en Darkraver zullen deze zomer over de Lichtenvoordse velden schallen.

Dit is de reeks van 46 artiesten die de Zwarte Cross vandaag bekendmaakt: Paul Elstak XXL | Davina Michelle | Racoon | STUK LIVE | Boh Foi Toch | A*Fever | Waylon | Jesse Daniel (US) | The Darkraver B2B DJ Dano | Luke Christoffel & The Golden Tears | Claw Boys Claw | Tony Banks | Dune Rats (AU) | Hiqpy | Daniel Simu: Acrobot | Michael Amani | W&DY | CRÜPO | Jånks B2B NYCO | Rik Jam & Dalwayne (JM) | Thijs Kemperink | Mr. Weazley | Roots Creation | Mitsune (JP/DE) | Sonido Gallo Negro (MX) | Luna Maki | Abraham Lenski | ICE | Cie Bancale - Membre Fantome | Nyarko | NOAH | ZWARTEWATER | Boogie Nights | CRIZ | Kimono | Spraaklab | Guilty Pleasure Girls | ZEKE (US) | Mikki Wood | Eyesores | Pistits | Makewar (US) | Slagerij Wolters | Lab2167 | Jazzalike | The Green Monkeys

Outsiders op het Blagenparadijs

Naast deze reeks artiesten kondigt de organisatie nog een extra show aan van Outsiders op het Blagenparadijs, het kindergedeelte van de Zwarte Cross. De Haagse DJ zal op zondag de jongste bezoekers van het festival trakteren op een hard maar rechtvaardig staaltje dance-opvoeding. Met deze aankondiging zijn er in totaal 196 artiesten bekend van de line-up, maar het programma is nog lang niet compleet. Op 20 maart 2025 wordt opnieuw een lading nieuwe namen bekendgemaakt.

Van ultraruige horrorpunk tot zwoele urban

Muzikaal gezien biedt deze aanvulling van het programma alle ruimte om te ‘grooven en stoeven’, zoals de leus van de Zwarte Cross 2025 voorschrijft. Enkele aanraders van de organisatie: de excentrieke Japanse folkfusie van Mitsune, de ultraruige horrorpunk van Pistits, de psychedelische tropische thereminmuziek van Sonido Gallo Negro uit Mexico, de zwoele urban beats van Nyarko, de authentieke country van Californische ‘cojboj’ Jesse Daniel en natuurlijk de opzwepende garagerock van liveveteranen Claw Boys Claw.

Plat proaten tussen de Jamaicanen en Ozzies

Naast exotische acts van Australië tot Jamaica is er in deze nieuwenamenreeks ook ruimte voor de Oost-Nederlandse herkomst van de Zwarte Cross. Zo staan de doorgewinterde trekzaktroubadours van Boh Foi Toch wederom in de Megatent (‘Daldeej’ oe het boekspek van de keumes!’, aldus de artiestenbiografie op de website van de Zwarte Cross) en treedt de Twentse cabaretier Thijs Kemperink op met zijn show ‘Oaverdrieven ku’j het beste met nen boot’. Interessant is ook het Spraaklab van bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse Taal en Cultuur Martijn Wieling. Bezoekers die ‘plat proaten’ kunnen onder andere een app laten raden waar ze vandaan komen en met een echoapparaat zien hoe snel hun tong beweegt tijdens het praten.

Update kaartverkoop

De Zwarte Cross vindt in 2025 plaats op 17, 18, 19 en 20 juli in Lichtenvoorde. De vrijdag, zaterdag, zondag en reguliere camping waren direct uitverkocht, maar er zijn onlangs enkele nieuwe campingkaarten beschikbaar gekomen. Inmiddels is 97% van de reguliere campingkaarten de deur uit. Daarnaast zijn er nog tickets beschikbaar voor de donderdag en voor glampingvelden Kampeerhotel Grasnapolsky en Camping ’t Zilveruitje.