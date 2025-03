Nieuwe familie-SUV van Mitsubishi Motors heet Grandis

Voor een goede concurrentiepositie in het grootste marktsegment van Europa is de Grandis gericht op gezinnen die behoefte hebben aan een ruime, veelzijdige en efficiënte SUV, vol geavanceerde technologieën en Google Built-in.



De naam Grandis, bekend van de MPV uit 2003, is opnieuw gekozen om het ruime interieur en het krachtige, zelfverzekerde design te benadrukken. De naam ‘Grandis’ is namelijk afgeleid van het Latijnse woord voor ‘groot’ en ‘indrukwekkend’. Het design van de nieuwe Grandis geeft een frisse kijk op het kenmerkende Dynamic Shield van Mitsubishi Motors en het Hexaguard Horizon-design van de achterzijde.