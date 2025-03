IGJ en Douane nemen 60.000 pillen in beslag

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Douane namen in oktober 2024 deel aan SHIELD V. Dit is een internationale operatie, onder coördinatie van Europol en gericht tegen de illegale handel in geneesmiddelen.

In totaal werden in Nederland 329 zendingen onderschept met daarin 60.000 pillen, ampullen, tubes en sprays.

In oktober 2024 controleerden de Douane en IGJ extra op postpakketten uit het buitenland met - mogelijk vervalste - geneesmiddelen. Van de 60.000 in beslag genomen pillen waren ruim 22.000 (36%) erectiemiddelen. Al jaren worden deze middelen het meest aangetroffen. Daarnaast ging het om diverse medicijnen, zoals antibiotica en middelen die op de dopinglijst staan. Van 329 pakketten bevatten ruim 80 meer dan 100 pillen, bij het merendeel ging het om kleinere hoeveelheden. Alle middelen zijn in beslag genomen en vernietigd.

De IGJ en Douane zien dat sociale media en websites een centrale rol blijven spelen in het illegale aanbod. Zij benadrukken het gevaar van het zomaar bestellen van medicijnen via internet: 'Er is geen controle op deze middelen. Je weet niet wat je bestelt en wat de effecten zijn. Ga bij gezondheidsklachten naar je arts en haal medicijnen bij je apotheek.'