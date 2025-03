Inzittenden gecrasht vliegtuigje Drenthe overleden

De politie doet onderzoek naar een incident waarbij een klein vliegtuig crashte in Nieuwlande. 'Bij het ongeval kwamen twee personen om het leven', zo meldt de politie zaterdag.

Melding

Rond 15.00 uur kreeg de politie vrijdagmiddag 28 februari melding van een ongeval aan de Brouwerswijk in het Drentse Nieuwlande.

Inzittenden overleden

Een klein vliegtuigje zou betrokken zijn bij het ongeval. Meerdere eenheden van de politie en andere hulpdiensten werden gealarmeerd. 'Ter plaatse werden twee slachtoffers aangetroffen. Helaas mocht hulpverlening voor hen niet meer baten. Ze waren de enige inzittenden van het vliegtuigje en kwamen ter plekke om het leven. Het gaat om een 56-jarige man uit Drachten en een 67-jarige man uit Hoogeveen', aldus de politie.

Onderzoek door Team Luchtvaarttoezicht

Vrijdag is er door agenten met verschillende getuigen gesproken. Het Team Luchtvaarttoezicht van de LX (Eenheid Landelijke Expertise en Operaties) kwam ook ter plaatse en is een uitgebreid onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. Zij beschikken over specialisme om dit onderzoek zorgvuldig te doen.