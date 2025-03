DSI verricht 5 aanhoudingen na vangst van bijna 2.600 kilo cocaïne in Vlissingen

De Douane heeft afgelopen donderdag 27 februari tijdens een controle in de haven van Vlissingen 2598 kilo cocaïne onderschept. 'Er zijn vijf mannen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de smokkel', zo maakt het Openbaar Ministerie (OM) bekend.

Fruit

Tijdens een onderzoek van de Zeehavenpolitie werden de drugs door de Douane ontdekt in diverse pallets met fruit afkomstig uit Ecuador. Het fruit was onderweg naar een bedrijf in Europa.

Loods in Ulvenhout

De lading ging vrijdag van Vlissingen per vrachtwagen naar een loods in Ulvenhout, waar leden van de Dienst Speciale Interventies (DSI) binnenvielen en vijf mannen arresteerden. Het gaat om twee mannen (30 en 31) zonder vaste woon- of verblijfplaats, een man (44) uit Dalfsen, een man (44) uit Hoevelaken en een man (47) uit Hilversum.

65 miljoen euro

De cocaïne, met een groothandelswaarde van 65 miljoen euro, werd opgehaald door het Team Bijzondere Bijstand (TBB) van de Douane en is inmiddels vernietigd. De Zeehavenpolitie heeft ondersteuning verleend bij het beveiligen van het haventerrein.

Inbeslagname

In de loods in Ulvenhout zijn door de politie een vrachtauto, vrachtauto met oplegger, paardentrailer, aanhanger, twee bestelbussen en een heftruck in beslag genomen.