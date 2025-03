Overvallers meubelzaak dreigen met vuurwapen maar vertrekken zonder buit

Getuigen gezocht

De medewerker belde de politie en die startte direct een onderzoek. Het signalement van de twee overvallers werd via een Burgernetbericht verspreid in de omgeving, zodat deelnemers konden uitkijken naar de twee mannen.

Signalement

De overvallers hadden, volgens de omschrijving van de medewerker van de meubelzaak, een lichtgetint uiterlijk en een smal postuur. Ze waren gekleed in joggingpakken. Ze droegen een hoodie en hadden de capuchon over hun gezicht getrokken. Eén van de twee had een sportrugzakje bij zich. Het advies dat via Burgernet werd verspreid was om de twee mannen niet zelf te benaderen, maar de politie te bellen.

Onderzoek

Het slachtoffer deed aangifte en politieagenten startten een buurtonderzoek. Hierbij werd onder andere bekeken of er camerabeelden beschikbaar waren uit de omgeving. Ook werden mensen benaderd met de vraag of zij wellicht iets gezien hadden dat met de overval te maken kon hebben. De informatie die met het buurtonderzoek is opgehaald wordt door de recherche gebruikt in het onderzoek naar de daders.