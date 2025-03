Bredanaar aangehouden voor dreigbericht op X

In de nacht van vrijdag 28 februari op zaterdag 1 maart 2025 is een 51-jarige man uit Breda in zijn woning aangehouden door de politie.

Via sociaal medium X publiceerde de man eerder die avond een bericht met een dreigende inhoud. Het bericht is opgepikt door de politie. Direct is actie ondernomen in samenwerking met het Openbaar Ministerie. Door de snelle actie kon de man vannacht worden aangehouden. In zijn woning zijn gegevensdragers in beslag genomen voor onderzoek.

Hij is ingesloten in een politiecellencomplex en is daar verhoord door rechercheurs. Uit het verhoor van de verdachte is duidelijk geworden dat hij niet de bedoeling had om zijn dreigement ten uitvoer te brengen. De casus wordt niet alleen strafrechtelijk opgepakt, maar ook als een zorgcasus.