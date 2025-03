Politie stuit op 200 gestolen buitenspiegels bij aanhouding tweetal in Amsterdam

Op woensdag 26 februari 2025 zijn er twee verdachten aangehouden aan de Admiralengracht in Amsterdam-West. 'De mannen, 23 en 38 jaar zonder vaste woon- of verblijfplaats, worden verdacht van het stelen van buitenspiegels van auto’s', zo meldt de politie.

Veel aangiftes gestolen buitenspiegels

In diverse stadsdelen van Amsterdam, zijn er de laatste tijd veel aangiftes van diefstal van buitenspiegels binnengekomen. Hierbij worden autospiegels afgeknipt en weggenomen. Het is een lang lopend probleem waar mensen de dupe van zijn.

Ruim 200 buitenspiegels aangetroffen

'Bij de aanhouding van afgelopen woensdag zijn er meer dan 200 spiegels aangetroffen. Het rechercheteam is op zoek naar de eigenaren van de vele spiegels en verzoekt deze dan ook om aangifte te doen, mocht dit nog niet zijn gebeurd', aldus de politie. Ook ontvangen ze graag beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen.